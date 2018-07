Abgasskandal „Anleger müssen selbst klagen“

Der Kläger im Fall Daimler stützt sich auf die Ansicht des Bundesverkehrsministeriums, das Daimler vorwirft, in 774.000 Fahrzeugen unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut zu haben und deshalb einen Rückruf angeordnet hat. Daimler will sich juristisch gegen den Rückruf wehren. Angenommen, das Unternehmen bekäme im Streit um den Rückruf recht: Hätte das auch Auswirkungen auf die Auseinandersetzung mit Anlegern wegen der Ad-hoc-Pflicht?

Würde Daimler verlieren und der Rückruf hätte Bestand, dann wären generell auch die Zivilgerichte an die bindenden Feststellungen in dem Rückrufbescheid gebunden. Im umgekehrten Fall, wenn also das Unternehmen mit seinem Widerstand gegen den Rückruf Erfolg haben sollte, sind die Auswirkungen auf die Zivilprozesse jedoch ungeklärt. Gleichwohl dürfte die Aufhebung des Bescheids eine nicht zu vernachlässigende Signalwirkung für das zivilgerichtliche Verfahren haben. Das würde die Chancen für Anleger deutlich verringern.