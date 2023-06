Abgasskandal Das BGH-Urteil ist nur ein Etappensieg, wenn auch ein wichtiger

Kommt Ihnen bekannt vor? Das ist es auch. Diese Facette des Abgasskandals rund um Autos mit Dieselmotor ist nicht neu. In zehntausenden Klagen betroffener Autofahrer ist das Thermofenster aber weiterhin Thema. Nun hat der Bundesgerichtshof (BGH) Autofahrern am Montag auch in diesen Fällen grundsätzlich Schadensersatzansprüche zugesprochen: Diese setzten keinen Vorsatz der Autohersteller voraus, fahrlässiges Verhalten reiche für die Ansprüche aus (VIa ZR 335/21, 533/21 und 1031/21). In den verhandelten Fällen ging es um Autos von Audi, Mercedes-Benz und Volkswagen.