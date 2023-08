Aktionärsrechte Das Endspiel um Leoni – und was es für Anleger bedeutet

Die Vorgeschichte: Pierer war im Jahr 2020 bei Leoni eingestiegen und hatte seinen Anteil an dem Unternehmen sukzessive auf 20 Prozent ausgebaut. Auf sein Betreiben hin flüchtete sich der angeschlagene Autozulieferer dieses Jahr in ein vorinsolvenzliches Restrukturierungsverfahren. Möglich machte das ein noch junges Gesetz zur Restrukturierung von Krisenunternehmen, kurz: StaRUG. Der Wert der Leoni-Aktien wurde im Zuge dessen auf null gesetzt. Pierer allein zeichnete eine Kapitalerhöhung, sicherte sich so alle neuen Aktien und ist seit Freitag alleiniger Besitzer des Unternehmens.