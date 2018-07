Anwälte: Die Milliardenkuppler

Wie hoch der Bedarf für Beratung ist, zeigt die aktuelle Statistik der Firmenübernahmen: Nach Angaben des Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances betrug das Transaktionsvolumen in Europa im vergangenen Jahr 980 Milliarden Euro. 2010 waren es erst 739 Milliarden Euro. Dazu kommen noch Abspaltungen von Unternehmensteilen, die an die Börse gebracht werden.