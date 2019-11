Die „Heimgesetze“ der Länder verbieten, dass sich stationäre Einrichtungen und ihre Mitarbeiter Geld- oder geldwerte Leistungen über das vertraglich vereinbarte Entgelt hinaus versprechen oder gewähren lassen. Dazu kann auch eine Erbeinsetzung zählen. Der Gesetzgeber wollte verhindern, dass eine Abhängigkeit zwischen Patient und Pfleger ausgenutzt werden kann. Dies gilt allerdings nur in einigen Bundesländern auch für ambulante Pflegedienste. Ist das für Sie nachvollziehbar?

Ein Testierverbot ist ein starker Eingriff in die Testierfreiheit. Ich halte es dennoch für sinnvoll, ambulante Pflegedienste in die Verbote einzubeziehen. Es sollte von vorneherein gar nicht erst in Frage kommen, dass eine optimale Pflege von einer Erbeinsetzung oder umfangreichen Geschenken neben der vereinbarten Vergütung abhängt. Das trifft auch auf Situationen zu, in denen ambulant gepflegt wird; auch hier kann es starke Abhängigkeiten geben. Damit ist kein besonders Misstrauen gegenüber ambulanten Pflegediensten verbunden. Im Gegenteil erwarte ich, dass klare Regelungen allen Beteiligten helfen, auch Pflegekräften, die sich zuweilen aufgrund des Fehlverhaltens anderer zu Unrecht Misstrauen gegenübersahen. Gleichzeitig sei die Anmerkung gestattet, dass Pflegekräfte von ihrer Arbeit leben können müssen; hier besteht teilweise Nachholbedarf.