Arbeitsrecht Holt die Arbeitszeitregeln endlich in die Neuzeit!

So dürfen Arbeitnehmer beispielsweise maximal acht Stunden am Tag arbeiten. Ausnahmsweise dürfen es mal zehn Stunden sein, wenn diese Mehrarbeit wieder ausgeglichen wird. Diese Regel wird in Deutschland ebenfalls massenhaft missachtet. Schon der Nachweis aber ist schwierig, denn in vielen Branchen wird die genaue Arbeitszeit gar nicht dokumentiert. Dabei hatte der Europäische Gerichtshof schon vor drei Jahren geurteilt, dass die Staaten Regelungen sicherstellen müssten, damit die von Arbeitnehmern täglich geleistete Arbeitszeit gemessen wird. Die damalige Präsidentin des Bundesarbeitsgericht sagte der WirtschaftsWoche in Reaktion auf das Urteil, dass in Deutschland „gesetzgeberischer Handlungsbedarf“ bestehe. Sie sah sogar einige Modelle von Vertrauensarbeitszeit auf der Kippe.