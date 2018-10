Arbeitszeit, Unfallschutz, Steuern Was Arbeitnehmer über Dienstreisen wissen müssen

Audi A6

Rund zwei Jahre nach dem BMW 5er und der Mercedes E-Klasse bringt Audi mit dem neuen A6 frischen Wind in die Obere Mittelklasse. Optisch wird sich der Wagen vom Vorgänger (im Bild) stark unterscheiden – Fotos von Erlkönigen und die bekannte Designlinie von Marc Lichte lassen auf deutlich schmalere Scheinwerfer, einen prägnanten und eckigeren Kühlergrill sowie komplett neu gestaltete Leuchten am Heck schließen. Er soll sich eher am großen A8, der auch schon aus Lichtes Feder stammt, orientieren als am kleinen A4. Auch bei der Technik wird es vieles aus dem A8 geben, etwa das neue Touch-Bediensystem und Level-3-Autonomie bis 60 km/h.

Bild: Audi