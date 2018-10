Arbeitszeit, Unfallschutz, Steuern Was Arbeitnehmer über Dienstreisen wissen müssen

Schmitz kann die sogenannten Verpflegungspauschalen in seiner Steuererklärung als Werbungskosten ansetzen. Für die drei Kongresstage in Hamburg und den Tag beim Kunden in Kiel sind das jeweils 24 Euro pro Tag. Für den An- und Abreisetag muss ihm das Finanzamt bei einer mehrtägigen Dienstreise eine Verpflegungspauschale von zwölf Euro pro Tag zusprechen. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange genau die An- und Abreise jeweils gedauert hat. So bekommt Schmitz für die Anreise am Freitagabend genauso zwölf Euro wie für darauffolgenden Freitag, an dem er zusätzlich zur Rückfahrt auch noch drei Stunden für den Kundenbesuch in Quickborn unterwegs ist. Die gleiche Pauschale gilt zudem für kürzere Dienstreisen, die zwischen acht und 24 Stunden dauern.