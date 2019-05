Arbeitszeiterfassung BAG-Präsidentin sieht Gesetzgeber in der Pflicht

Die oberste Arbeitsrichterin in Deutschland schaltet sich mit ihren Aussagen in einen koalitionsinternen Zwist ein. Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) signalisiert, vorerst keinen Handlungsbedarf in Folge des EuGH-Urteils zu sehen. Er stellte sich gegen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der eine zügige Umsetzung des EuGH-Urteils angekündigt und Gesetzesänderungen nicht ausgeschlossen hatte.