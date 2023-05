Arbeitszimmer absetzen Diese Regeln fürs Arbeitszimmer gelten bei der Steuererklärung 2022 und 2023

Das neue Jahressteuergesetz 2022 stellt nun die bisherigen Richtlinien für das Arbeitszimmer in der Steuererklärung auf den Kopf. Die meisten Heimarbeitsplätze erfüllen von nun an nicht mehr die Bedingungen, um von den Finanzämtern als Arbeitszimmer anerkannt zu werden. Dennoch kann man durch die Arbeit von zu Hause steuerlich profitieren. Was bis Ende 2022 für das Arbeitszimmer galt und was ab jetzt gilt. Die wichtigsten Fragen, Antworten und Änderungen.