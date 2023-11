Aufsehenerregende Gerichtsentscheidung Grundsteuer verfassungswidrig? Finanzrichter äußern „ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit“

Die nun in Rheinland-Pfalz getroffenen Entscheidungen ergingen nach Eilanträgen. Grundsätzlich gilt im Steuerrecht, dass eine Steuer auch bei eingelegtem Einspruch erst einmal zu zahlen ist. Wollen Steuerzahler das nicht, müssen sie ergänzend die Aussetzung der Vollziehung beantragen. Das Finanzamt darf die Steuer bis zur Entscheidung in der Sache dann nicht eintreiben (was bei der neuen Grundsteuer aber ohnehin erst 2025 der Fall ist). Eine solche Aussetzung der Vollziehung wird nur gewährt, wenn Finanzrichter wirklich an den per Einspruch angegriffenen Steueregeln Zweifel haben. Genau das war nun der Fall.