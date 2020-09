Auswanderer So will der Finanzminister die Steuerflucht der Rentner stoppen

Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage legt ihre Strategie im Kampf gegen die weißhaarigen Steuerflüchtlinge offen. Ein Kampf, der allerdings sehr zahm geführt wird. So gehöre zwar die „Verhinderung 'weißer' d.h. gänzlich unbesteuerter Einkünfte zu den steuerpolitischen Zielen der Bundesregierung“. Doch pauschalbesteuerte Einkünfte fallen nicht unter diese Einstufung. Und auch eine möglicherweise gar verfassungswidrige Ungleichbehandlung von Rentnern im In- und Ausland will die Bundesregierung nicht erkennen. Schließlich befänden sich Rentner im In- und Ausland nicht in derselben Situation, so die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage zur „Abwerbung von steuerpflichtigen Rentnern durch andere Staaten“. Bei Staaten ohne ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland sei ohnehin der „deutsche Steueranspruch nicht eingeschränkt“.