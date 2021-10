Bafög Einkommensgrenze So hoch darf das Einkommen der Eltern sein

Nachdem alle benötigten Unterlagen gesammelt wurden, sollten Bafög-Anträge also so schnell wie möglich eingereicht werden, da die Bearbeitungsdauer einige Zeit in Anspruch nimmt. Studenten müssen den Bafög-Antrag beim Studentenwerk ihrer Hochschule einreichen. Auszubildende die das Abendgymnasium, Kollegs, höhere Fachschulen oder Akademien besuchen, müssen den Antrag beim Bafög-Amt im Bezirk der Ausbildungsstätte einreichen. Alle anderen Schüler müssen den entsprechenden Bafög-Antrag beim Bafög-Amt am Wohnort der Eltern einreichen. Eine entsprechende Liste der zuständigen Ämter befindet sich auf der Bafög-Webseite.