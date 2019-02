Bahn-Verspätung auf Geschäftsreisen Wem steht die Entschädigung zu?

Vor dem Verwaltungsgericht in Potsdam ging es 2010 übrigens um einen 5-Euro-Gutschein. Dank der EU-Verordnung sind die Summen heute nicht selten dreistellig, gerade bei Dienstreisen, wo in der Regel auf Spartarife verzichtet wird.



Das Fahrgastrechteformular selbst richtet sich eindeutig an die Kundinnen und Kunden, denen „durch eine Verspätung oder den Ausfall eines Zuges Unannehmlichkeiten entstanden sind“. Allerdings sei ein solches Formular nicht rechtsverbindlich, sagt Ratzesberger. Auch die EU-Verordnung spricht klar die „Bahnreisenden“ an. „Den Entschädigungsanspruch hat die Person, die die Unannehmlichkeiten erleiden musste“, erklärt Ratzesberger die Verordnung.