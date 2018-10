Deutsche Experten kennen das Problem. Abgesehen vom Versagen des Zolls, der gerade 20.000 Verdachtsanzeigen liegen lässt, gilt Geldwäschebekämpfung auch hierzulande in vielen Instituten als lästige Pflichtübung. In den Augen provisionsgesteuerter Kundenberater steht sie nur dem Neugeschäft im Weg. Trotz unzähliger Affären scheint der Kulturwandel in der Finanzindustrie in Zeitlupe abzulaufen. So erhielt ausgerechnet der Branchenprimus Deutsche Bank von der Finanzaufsicht BaFin einen Aufpasser verordnet. Er soll überwachen, ob die Mängel in der Prävention beseitigt werden. Ein Novum in der Geschichte der Aufsicht.