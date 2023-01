Bauförderung Ampel sollte besser Freibeträge für Grunderwerbsteuer durchsetzen

Deutschland braucht eine konsistente Förderung von Wohneigentum. Das, was der Staat an Fördermitteln ausschüttet, darf er anderer Stelle nicht über die Steuereinnahmen wieder einkassieren. Denn für die Bauherren ist entscheidend, was sie die Immobilie unter dem Strich kostet. Nur darauf zu hoffen, dass günstigere Baukredite einen Boom bei neuem Wohneigentum auslösen, wäre naiv.