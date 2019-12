Berliner Mietendeckel Angriff gegen die bürgerliche Mittelschicht

Welche Auswirkungen sind bedeutsamer?

In der öffentlichen Debatte wird die eigentliche Sprengkraft des Gesetzes gar nicht richtig wahrgenommen. Der Entwurf sieht nämlich auch vor, dass Mieten im Bestand und bei Wiedervermietung gesenkt werden müssen - weitgehend unabhängig von Lage, Ausstattung und der Vormiete. Die Mietabsenkungen liegen in bestimmten Segmenten des Wohnungsmarktes nicht nur unterhalb der Marktmiete der jeweiligen Wohnungen, sondern auch weit unter dem, was in der Vergangenheit nach dem Mietspiegel und der Mietpreisbremse zulässig war. Diese Regeln treffen vor allem private Vermieter, die gut sanierte Altbauten in guten Lagen gekauft haben. Begünstigt werden Besserverdiener unter den Mietern, die sich die Marktmieten in diesem Segment, etwa 11 bis 14 Euro monatlich je Quadratmeter, bisher leisten konnten – in Zukunft dann aber weniger zahlen müssen.