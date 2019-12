Berliner Mietendeckel Angriff gegen die bürgerliche Mittelschicht

Der Mietendeckel greift nicht bei Neubauten, die seit 2014 bezugsfertig waren. Doch was passiert bei diesen Immobilien in ein paar Jahren?

Der Neubau von heute wird der Altbau von morgen sein. Das Gesetz wird den Wohnungsmangel nicht beheben. Es wird aber wahrscheinlich die Anspannung im Wohnungsmarkt weiter verschärfen. Denn nicht preisregulierter Wohnraum, also der Neubau, wird noch teurer werden und bisher hochpreisiger Wohnraum wird auch weiterhin einkommensschwächeren Mietern nicht zur Verfügung stehen. Der Wohnungsmarkt wird sich also noch weiter spalten und es werden kaum noch Wechsel im Bestand stattfinden. Da das Gesetz also nicht das bewirken wird, was der Gesetzgeber verspricht, wird es weitere Regulierungen nach sich ziehen. Denn: Aus Sicht der Initiatoren kann die Wirkungslosigkeit des Gesetzes per se ja nicht etwa an einem Webfehler des Gesetzes liegen, allenfalls daran, dass die Regulierung noch nicht umfassend genug ausgefallen ist. Also wird das Gesetz, so es denn verfassungsmäßig ist, in fünf Jahren verlängert und der dann alte Neubau in das Gesetz einbezogen werden. Konsequent aus Sicht der Regulierungsbefürworter wäre es im Übrigen, dann auch zu versuchen, privates Eigentum in ein System der staatlichen Wohnraumbewirtschaftung einzubinden.