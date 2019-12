Berliner Mietendeckel Angriff gegen die bürgerliche Mittelschicht

Künftig wird der Positionierung des Bündnis 90/Die Grünen besondere Bedeutung zukommen, da davon auszugehen ist, dass diese Partei in Zukunft verstärkt Regierungsverantwortung übernehmen wird. Ich denke, dass die Grünen in der Frage der Mietenregulierung gegenüber wirtschaftlichen Realitäten weniger dogmatisch sein werden als die Linken. Ihr Ziel ist es ja auch nicht das bestehende Wirtschafts- und Gesellschaftssystem und die Eigentumsverhältnisse komplett zu verändern. Ferner werden die Grünen in vielen Bundesländern getragen von der bürgerlichen Mittelschicht, die in ihren Reihen sowohl Wohnungseigentümer als auch Mieter kennt. Auch deshalb werden die Grünen wahrscheinlich wirtschaftlich vernünftige Kompromisse verfolgen.