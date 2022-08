Bestehende Verträge für Privathaushalte Gasversorger hebeln teilweise Preisgarantien aus – dürfen die das?

Hinzu kommt, dass sich der Gasmarkt in drei unterschiedliche Liefervertragsvarianten aufteilt: Grundversorgung, Sonderkundentarife mit Preisgarantie und solche ohne Preisgarantie. In der Grundversorgung landen automatisch alle Kunden, die keinen Vertrag mit einem Versorger haben. Das passiert beispielsweise, wenn der bisherige Strom- und Gasanbieter in die Insolvenz geht. In der Regel ist der Grundversorger der Energieanbieter mit den meisten Kunden vor Ort. Sonderkundentarife sind Lieferverträge für Privathaushalte, die sie sich selbst auswählen. Diese Tarife gibt es mit oder ohne Preisgarantie.