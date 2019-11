Bewertungsbetrug Sechs Super-Sonnen und ein Gerichtsprozess

Schon bei einem Verhandlungstermin im Sommer hatten sich die Richter überrascht gezeigt, wie ein Bewerter „innerhalb kürzester Zeit 30 Hotels mit sechs Super-Sonnen“, der Bestnote bei Holidaycheck, gekürt haben konnte.



Bewertungsbetrug ist allerdings nicht nur in der Reisebranche ein Problem, sondern auch beim Online-Einkauf, bei der Wahl eines Arztes oder Restaurants.



Denn Nutzerbewertungen sind längst zur Währung im Netz geworden. Nicht nur in Sachen Bewertungshandel müssen sich Gerichte mit möglichem Missbrauch beschäftigen, auch die Inhalte von Bewertungen und ihre Abgrenzung zur Werbung sind inzwischen Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. So hatte der Verband Sozialer Wettbewerb (VSW) einen Händler aus Essen verklagt, der auf Amazon sogenannte Kinesiologie-Tapes anbietet. Dort hatten Nutzer geschrieben, das Produkt lindere Schmerzen. Medizinisch ist das nicht gesichert. Der Verband hatte den Händler wegen dieser Behauptung schon vor einigen Jahren abgemahnt. Dieser hatte sich damals per Unterlassungserklärung verpflichtet, nicht mehr damit zu werben. Der VSW sah diese Verpflichtung durch die Kundenbewertungen gebrochen und verlangte die Zahlung einer Vertragsstrafe. Vor dem Landgericht Essen und dem Oberlandesgericht Hamm war der VSW damit allerdings gescheitert und ging in Revision.