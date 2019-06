BGH-Urteil: Bargeld am Schalter: Banken dürfen tatsächliche Kosten als Gebühr erheben

KarlsruheKreditinstitute haben das Recht, für das Geldabheben und das Einzahlen am Schalter Gebühren zu erheben. Das entschied der Bundesgerichtshof an diesem Dienstag (Az. XI ZR 768/17). Allerdings dürfen diese nur so hoch sein wie die Kosten, die den Banken dadurch entstehen, schränkte das oberste Zivilgericht ein.