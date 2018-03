BGH-Urteil: Taxi-Apps wie Mytaxi dürfen weiterhin Fahrten zum halben Preis anbieten

Das 2009 gegründete Start-Up-Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben mit 18.000 Taxifahrern in Deutschland zusammen. In den Jahren 2014 und 2015 gab es von Mytaxi vier Bonusaktionen in Großstädten, bei denen Kunden zum halben Preis fahren konnten. Dazu mussten sie die Fahrt über die Smartphone-App Mytaxi buchen. Die Taxifahrer bekamen von Mytaxi den restlichen Fahrpreis erstattet, mussten allerdings eine Vermittlungsgebühr abführen.