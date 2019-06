BGH -Urteil Unfall im Urlaub – müssen Veranstalter entschädigen?

Was ist passiert?



Ein Mann bucht seinen Urlaub, eine Woche all inclusive auf Gran Canaria im Juli 2016. Aber gleich am Ankunftstag läuft der siebenjährige Sohn seiner Lebensgefährtin im Hotelzimmer gegen die geschlossene Balkontür, die Scheibe geht zu Bruch. Der Junge schneidet sich an den Scherben und muss im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die nächsten fünf Tage darf er nicht ins Wasser.

Der Kläger behauptet, dass die Tür nicht den spanischen Bauvorschriften entspricht. Welche Vorschrift konkret missachtet worden sein soll, hat er offen gelassen. Das OLG hat die Revision ermöglicht, damit der BGH klären kann, ob deutsche Gerichte einer solchen Behauptung trotzdem nachgehen müssen. Es geht also um die Frage, wie gründlich sich Urlauber nach einer Verletzung selbst mit den örtlichen Sicherheitsvorschriften auseinandersetzen müssen. Das Urteil wird möglicherweise noch am Dienstag verkündet.