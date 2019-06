BGH urteilt heute Unfall im Urlaub – müssen Veranstalter entschädigen?

Was heißt das konkret?



Dazu gibt es inzwischen eine Vielzahl an – manchmal auch widersprüchlichen – Gerichtsentscheidungen. Rutscht ein Urlauber auf nassen Fliesen am Pool aus oder stolpert er nachts auf dem Weg zum Strand, fällt das unter „allgemeines Lebensrisiko“. So etwas kann einem überall passieren. Auch nach einem Affenbiss in der Hotelanlage gab es wegen der aufgestellten Warnschilder kein Geld. Einen Sturz über eine viel zu niedrige Balkonbrüstung müsste sich dagegen der Veranstalter zuschreiben lassen. Der BGH wertete es auch als Reisemangel, dass eine Frau einen Stöckelschuh an den Kopf bekam, als andere Urlauber bei einem Spiel anfingen, ihre Schuhe Richtung Bühne zu werfen. Die Animateurin hätte die Gefahr erkennen müssen.