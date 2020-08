Bilanzexperten zum Fall Wirecard „Die Haftungsgrenze muss raus“

Weber: Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass die Begrenzung der Haftung auf nur vier Millionen Euro raus muss. Sie sollte ich sich vielmehr in Abhängigkeit der Mandatsgröße bemessen. Auch an eine persönliche Haftung des Wirtschaftsprüfers könnte man denken.

Freichel: Man müsste ein Verfahren schaffen, was deutlich an der Zeitschiene ansetzt und alles verkürzt. Da müsste mehr aus einer Hand kommen. Insgesamt müsste die Thematik der „Rechnungslegung und die der Prüfung der Rechnungslegung“ deutlich an Stellenwert auch aus der Sicht des Staates gewinnen. Bedenken Sie doch mal den Stellenwert der Steuern aus der Perspektive des Staates. Wie die Organisation (Gesetze, Behörden, Prüfungen, Mitwirkungen, Durchsetzung, Strafbarkeit etc.) rund um die Steuern im Vergleich zur Rechnungslegung ausgestaltet ist, spricht doch Bände.