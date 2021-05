Bundesfinanzhof macht Rentnern Hoffnung Doppelbesteuerung: Zahlen Millionen Rentner zu hohe Steuern?

Klingt simpel, ist es aber leider auch nicht. Denn während bei den Renten über die Berechnung des steuerfrei fließenden Anteils gestritten wird, gibt es auch bei den Beiträgen unterschiedliche Ansichten. Hier kommt es darauf an, wie viel der Beiträge steuerlich nicht verrechnet worden sind. Nur dieser Anteil der Beiträge, der also nicht das zu versteuernde Einkommen gedrückt hat, ist für die Berechnung der Doppelbesteuerung entscheidend. Seit 2005 sind die Regeln eigentlich recht klar, die Berechnung damit einfach: So kann Jahr für Jahr ein steigender Anteil der Beiträge steuerlich verrechnet werden, 2021 sind es 92 Prozent des Gesamtbeitrags. Der Arbeitgeberanteil (also meist 50 Prozent des Gesamtbeitrags) ist ohnehin steuerfrei, faktisch wirken sich damit 84 Prozent des Arbeitnehmeranteils steuerlich aus (weitere 42 Prozent des Gesamtbeitrags, von dem der Arbeitnehmer die Hälfte trägt). Von 2025 an werden die Rentenbeiträge dann steuerlich in voller Höhe berücksichtigt, weiter begrenzt auf einen Höchstbetrag (2021 liegt der bei 25.787 Euro pro Jahr, bei Verheirateten in Summe doppelt so viel).