Bundesfinanzministerium: Steuernachzahlung: Zins soll zukünftig an Buba-Basiszins gekoppelt werden

Das Bundesfinanzministerium hat Eckpunkte dargelegt, wie es die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Senkung der bislang hohen Zinsen auf Steuernachforderungen umsetzen will. Der neue Satz solle in grober Anlehnung an den Basiszinssatz der Bundesbank ermittelt werden und ein Mischzinssatz zwischen Guthaben- und Verzugszinsen sein, sagte Finanz-Staatssekretärin Katja Hessel (FDP) der „Welt“. Wichtig sei, dass die Umsetzung für Bürger und Unternehmen möglichst einfach sei und es Planungssicherheit gebe. Eine Neuregelung werde man „zeitnah“ angehen.