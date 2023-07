Bundeshaushalt Weniger Eltern sollen Elterngeld bekommen – richtig so!

Aber er trifft ganz überwiegend Eltern, die das auffangen können. Die Grenze bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen, also nach dem Abzug von Freibeträgen, Werbungskosten und beispielsweise die Steuer mindernden Altersvorsorgeaufwendungen. Ein Paar mit zu versteuernden 150.000 Euro im Jahr kann so gemeinsam durchaus weit über 200.000 Euro brutto verdienen. (Von speziellen Steuersparstrategien, wie Sonderzahlungen in eine Basisrente oder auch steuerliche Investitions-Abzugsbeträge (IAB), mit denen das zu versteuernde Einkommen eines Jahres gezielt gesenkt wird, ganz zu schweigen.) Es geht um Spitzeneinkommen, wie die Statistik belegt: Weniger als vier Prozent aller Paare haben laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2018 mehr als 150.000 Euro versteuert.