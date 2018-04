Bundesverfassungsgericht: Personengesellschaften müssen bei Verkäufen Gewerbesteuer zahlen

Die Klage der Brauerei war aber bereits vor den Finanzgerichten erfolglos. Nun scheiterte der Konzern auch mit seiner Verfassungsbeschwerde vor dem Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts unter Vorsitz des Vizepräsidenten Ferdinand Kirchhof in Karlsruhe. (AZ: 1 BvR 1236/11) Für die Hansestadt Bremen standen in dem Verfahren insgesamt 146 Millionen Euro auf dem Spiel, wie die Finanzsenatorin Karoline Linnert in der mündlichen Verhandlung im September sagte.