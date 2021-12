Checkliste Was Sie nach einem Todesfall erledigen müssen

Die Sterbeurkunde ist spätestens am dritten Werktag nach dem Tod zu beantragen. Dafür ist der Totenschein, Personalausweis und Geburtsurkunde sowie Heiratsurkunde beziehungsweise Scheidungsurteil und manchmal auch die Sterbeurkunde des bereits verstorbenen Partners erforderlich. Das Standesamt am Ort des Sterbens ist dafür zuständig. Da die Sterbeurkunde an mehreren Ämtern benötigt wird, sollten Sie sich diese gleich in mehrfacher Form ausstellen lassen.