Christoph Heuermann Der Steuernomade

In Internetblogs auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch informiert er; und wirbt für seine Beratung. Etwa 500 Euro sind für zwei Stunden fällig. Mehr als 1500 Menschen habe er schon zum Auswandern bewogen, sagt Heuermann.



Zypern, Malta, Portugal oder die baltischen Länder, aber auch lateinamerikanische Länder wie Panama oder Costa Rica kämen häufig für einen steuerlich günstigen Wohnsitz infrage. Unternehmer könnten durch komplexere Modelle, mit Sitzen in verschiedenen Ländern, die Steuer geringhalten. Heuermann selbst hat beispielsweise Firmen in Miami in den USA, in Dubai und auf den Marshall Inseln zugelassen. Dabei komme es nicht nur auf steuerliche Aspekte an. „Deutschen Kunden kann ich zum Beispiel keine Rechnung aus Panama stellen“, sagt Heuermann. Das sähe schlecht aus. Für Dienstleister eigneten sich daher eher die USA und Kanada als Standort.