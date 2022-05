CO2-Steuer in Deutschland 2022 Kosten, Berechnung und Co. – alles was Sie zur Kohlenstoffsteuer wissen müssen

Das Problem an der Sache: Kohlenstoffdioxid kann in einer zu hoher Konzentration den Wärmehaushalt der Erde negativ beeinflussen. Je höher die CO2-Konzentration, desto weniger Wärme kann über die Atmosphäre wieder abgegeben werden, da das Kohlenstoffdioxid die vom Erdboden reflektierten Sonnenstrahlen teilweise erneut reflektiert und so ein Treibhauseffekt entsteht.