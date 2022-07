Comdirect Ärger über verzögerte Steuerbescheinigungen

Der Unmut ist groß. Im unternehmenseigenen Internetforum der Comdirect wird er lautstark geäußert. „Es wirkt irgendwie, als ob ihr euren Laden nicht wirklich im Griff habt“, schreibt ein Nutzer. Die Comdirect habe es „total verbockt“, schreibt ein anderer. Stein des Anstoßes sind Verzögerungen bei den Jahressteuerbescheinigungen für das Jahr 2021. Zwar müssen Anleger seit Einführung der Abgeltungsteuer ihre Kapitalerträge nicht mehr unbedingt in ihrer Steuererklärung angeben. In vielen Fällen ist das aber doch zwingend nötig oder zumindest sinnvoll, etwa, wenn der Sparerfreibetrag – der pro Jahr 801 Euro an Kapitalerträgen komplett von der Steuer freistellt – noch nicht mit Freistellungsaufträgen ausgeschöpft worden ist.