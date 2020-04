Corona-Streit mit Versicherung „War schnell klar, dass man sich weiteres Papier sparen kann“

Ihre Klage liegt nun beim Landgericht in Bochum. Wie geht es weiter?

Verfahren bei den Kammern für Handelssachen am Landgericht Bochum, wo auch dieser Rechtsstreit läuft, werden in aller Regel schnell bearbeitet. Da haben wir Glück. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wird es zudem hier gar nicht um Sachverhaltsfragen gehen, die häufig Verfahren in die Länge ziehen können. Es geht vielmehr um eine ganz punktuell zu greifende und zu entscheidende Rechtsfrage: Ist dieser Fall ein Fall, der unter den Deckungsschutz der Versicherung fällt? Deswegen rechne ich mit etwas Glück im Sommer mit einem Urteil in erster Instanz.