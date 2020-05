Coronakrise FDP will Steuernachteile für Kurzarbeiter abschaffen

So sollten „die negativen finanziellen Folgen für die Bürgerinnen und Bürger“ in der Coronakrise vermieden werden, heißt es in der Begründung des Antrags. „Die bestehende Regel ist den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu erklären“, sagt Markus Herbrand, FDP-Steuerexperte und Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags. „Viele die jetzt notgedrungen Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld oder Krankengeld erhalten, wissen in der Regel nicht, dass sie allein deshalb zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind und dass das in der Regel mit Nachzahlungen verbunden ist.“ Eine Änderung sei dringend geboten. „Andernfalls wirkt das für die Betroffenen wie reine Schikane“, sagt Herbrand. Zudem drohe den Finanzämtern eine große Belastung, weil „eine hohe Zahl zusätzlicher Steuererklärungen über die Finanzbehörden hereinbrechen“. Aufwand und Ertrag stünden dabei in keinem Verhältnis. Jetzt seien „Augenmaß und Verstand“ gefragt.