Cum-Ex-Prozess Richter taxiert Profite des Haupt-Angeklagten auf 15 Millionen Euro

Einer der beiden im Bonner Cum-Ex-Prozess angeklagten britischen Aktienhändler will anfangen, seine Steuerschulden zurückzahlen. „Wie bereits zuvor angekündigt habe ich mich – unabhängig von irgendeiner strafrechtlichen Schuld – entschlossen das Geld zurückzuzahlen, was ich erhalten habe“, sagte der Angeklagte am Dienstag vor dem Landgericht Bonn, wo der erste Strafprozess um die umstrittenen Aktiendeals läuft.