Cybercrime „Wolf of Sofia“ – Anklage nach Online-Anlagebetrug in Millionenhöhe

Ein 44 Jahre alter mutmaßlicher Komplize des sogenannten „Wolf of Sofia“ wird sich voraussichtlich wegen Online-Anlagebetrugs in Millionenhöhe vor dem Landgericht München I verantworten müssen. Der Verdächtige ist wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in mehr als 300 Fällen angeklagt, wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern am Montag in Bamberg mitteilte. Es gehe um einen Schaden von mindestens rund 8,7 Millionen Euro – und mindestens 335 Opfer.