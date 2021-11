Cyberkriminalität Finanz-Betrug in Millionenhöhe: Prozess gegen Komplizen des „Wolf of Sofia“ hat begonnen

An der Spitze der Gruppe stand ein mittlerweile in Österreich wegen Cyberkriminalität verurteilter Mann. Er wurde von Medien „Wolf of Sofia“ getauft, weil die Bande in Sofia in Bulgarien Call-Center betrieben haben soll. Ihre kriminelle Masche war jüngst auch im Zusammenhang mit den Enthüllungen rund um die sogenannten Pandora Papers in die Schlagzeilen geraten - also um ein Datenleck mit Angaben über internationale Schattenfinanzplätze.