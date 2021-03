Das Geschäft mit den Adelstiteln Was der Billig-Baron aus dem Internet taugt

Doch der Titel allein reicht nicht, um in die niederen adeligen Kreise aufgenommen zu werden – die Mitglieder müssen dem Adel auch im historischen Sinn angehören. „Der heutige Adelsstand geht von einer Fiktion des Fortbestandes der bis 1919 geltenden Regeln des Adelsrechts aus“, sagt Dumoulin. Die Voraussetzung ist also, dass ein Kind der Ehe zweier Adeliger entstammt oder eine nicht dem Adel im sozialen Sinne zugehörige Frau in eine im sozialen Sinn adelige Familie einheiratet. So war es vor der Weimarer Verfassung möglich, in den damals noch existierenden rechtlichen Adelsstand zu gelangen – oder ein Fürst erhob die jeweilige Person in den Stand.