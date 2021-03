Das Geschäft mit den Adelstiteln Was der Billig-Baron aus dem Internet taugt

Michael Hartmann, früherer Professor für Elite- und Organisationssoziologie an der TU Darmstadt, schätzt, dass es in Deutschland noch 80.000 Angehörige mit angeborenem Adelstitel gibt. Dass der Adelstitel in Deutschland noch vorkommt, ist das Ergebnis eines historischen Kompromisses: „Man ließ den Angehörigen des vormaligen Adels zumindest ihre Bezeichnung, um sie nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen“, weiß Dumoulin. Schließlich waren sie es über Jahrhunderte gewohnt, einer exklusiven sozialen Gruppe anzugehören, die über ihre Mitmenschen herrschte und eine Vielzahl an Vorrechten genoss.