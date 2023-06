Debatte ums Provisionsverbot Endlich geben sie es zu: Versicherungsmakler sind nicht unabhängig!

Bemerkenswert! Jahrelang haben sich Versicherungsmakler dafür gerühmt, dass sie – anders als Versicherungsvertreter – unabhängig berieten. Sie begründeten dies damit, dass sie eben nicht an einzelne oder mehrere Versicherer gebunden sind, sondern aus der ganzen Palette der Angebote am Markt das wählen könnten, das sich am besten für den Kunden eigne. Vertreter hingegen sind auf die Produktauswahl beschränkt, die ihr hauseigener Versicherer anbietet. So weit, so richtig.