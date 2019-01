„Deutschland hat ein Problem“ In Deutschland werden besonders viel Steuern hinterzogen

WirtschaftsWoche: Sie haben untersucht, wo in der EU die meisten Steuern hinterzogen werden. Was ist dabei herausgekommen?

Die sogenannte Steuerlücke ist am größten in Italien, Deutschland und Frankreich, in dieser Reihenfolge. Das liegt vor allem daran, dass es sich um große Volkswirtschaften handelt. Im Fall von Italien kommt hinzu, dass es über eine recht große Schattenwirtschaft verfügt.