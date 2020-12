Nicht nur ich bewerte den Gesetzesentwurf kritisch: Der Digitalverband Bitkom hat am 9. November eine Stellungnahme veröffentlicht, in der er den Entwurf zum FISG als „Schnellschuss“ bezeichnet. Die Bitkom warnt davor, dass sich Unternehmen aus Deutschland zurückziehen könnten, sollte das Gesetz in Kraft treten und appelliert, den Wirecard-Skandal erst einmal gründlich aufzuarbeiten, bevor neue Regularien beschlossen werden. Nach Einschätzung vieler Branchenexperten hätten die bisherigen Gesetze durchaus ausgereicht, um Wirecard auf die Schliche zu kommen.