Dienstwagen-Privileg Vier Grafiken zeigen die wirkliche Dienstwagen-Nutzung

Seit Wochen wird erhitzt über Dienstwagen und das Dienstwagenprivileg diskutiert. In einem Faktencheck haben wir analysiert, ob die Steuerregeln Dienstwagen wirklich zu günstig behandeln. Im Ergebnis zeigte sich, dass der Vorteil beim Dienstwagen weniger in besonders günstigen Regeln besteht als in der Tatsache, dass der Arbeitgeber einen Dienstwagen stellt. Darauf hat der Staat aber nur begrenzt Einfluss. Auch auf Ebene des Unternehmens ist jedenfalls keine besondere Bevorzugung von Dienstwagen festzustellen, entgegen der häufig geäußerten Vermutung.