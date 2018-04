Dienstwagenrechner: So wirkt sich der Firmenwagen auf Ihr Gehalt aus

Bei einer Entfernung von 20 Kilometern sähe die Berechnung so aus: 40.000 Euro x 0,03 Prozent x 20 (Anzahl der Kilometer) = 240 Euro. Der Privatanteil summiert sich in diesem Fall also schon auf 640 Euro pro Monat. Davon kann allerdings noch die Entfernungspauschale abgezogen werden. Bei 20 Arbeitstagen läge diese bei 20 Kilometern x 20 Tagen x 0,30 Euro = 120 Euro.