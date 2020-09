Dieselskandal: Porsche SE kämpft im VW-Anlegerprozess an zwei Fronten

VW-Hauptaktionär Porsche SE wird sich im Mammutprozess um Anlegerforderungen im Dieselskandal an zwei Gerichtsorten stellen müssen. Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Braunschweig erklärte am Dienstag, er tendiere dazu, dass sich an der Beteiligung der Porsche SE (PSE) in dem Braunschweiger Verfahren durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs nichts geändert habe. Die PSE gelte solange als weitere Musterbeschuldigte, wie auch nur eines der gegen sie gerichteten Verfahren ausgesetzt sei.