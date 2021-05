Doppelbesteuerung der Rente Bundesfinanzhof kippt Doppelbesteuerung

Gleichzeitig, und das ist die eigentliche Nachricht, verkündete sie dann aber einen Sieg für die künftigen Rentnerinnen und Rentner. Denn der Bundesfinanzhof legte erstmals im Detail fest, wie eine Doppelbesteuerung rechnerisch erfasst werden muss. Diese Regeln führen dazu, „dass künftige Rentnerjahrgänge in mehr Fällen von einer doppelten Besteuerung betroffen sein werden, als die Finanzverwaltung meint“, wie Förster ausführte. Dabei gilt, wie Förster selbst angab: Selbstständige werden häufiger von einer Doppelbesteuerung betroffen sein als Arbeitnehmer, weil ihnen in der Zeit vor 2005 überhaupt kein steuerfreier Rentenbeitrag zustand, also ihr kompletter Rentenbeitrag nicht steuermindernd berücksichtigt worden ist. Männer werden häufiger betroffen sein als Frauen, weil ihre statistische Lebenserwartung kürzer ist und sie im Alter damit weniger Rente steuerfrei erhalten können. Unverheiratete werden eher betroffen sein als Verheiratete, weil bei Letzteren auch eine mögliche Hinterbliebenenrente angesetzt wird. Vor allem aber gilt: Bei künftigen Rentnern, vor allem heutigen Endvierzigern, die um 2040 in die Rente starten, dürfte in den allermeisten Fällen von einer unzulässigen Doppelbesteuerung auszugehen sein, unabhängig vor den vorher genannten Faktoren. Hier wird die Bundesregierung die Steuerregeln wohl anpassen müssen, weil von einer massenhaften Doppelbesteuerung auszugehen ist.