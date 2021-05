Doppelbesteuerung der Rente Durchgerechnet: So viel versteuern Rentner wohl zu viel

Hier wird die Bundesregierung die Steuerregeln wohl anpassen müssen, weil von einer massenhaften Doppelbesteuerung auszugehen ist. Der Finanzmathematiker Werner Siepe, Experte für die Doppelbesteuerung der Rente, erwartet, dass der Übergang zur vollständigen nachgelagerten Besteuerung zeitlich gestreckt wird. So könne dann die vollständige Steuerpflicht der Rente womöglich von derzeit 2040 auf 2070 verschoben werden, wie er in einer ersten Reaktion auf die Urteile des BFHs mitteilte.



Einer, der früh gegen die doppelte Rentenbesteuerung aktiv geworden war, ist der FDP-Bundestagsabgeordnete und Obmann im Finanzausschuss Markus Herbrand. Er griff die Regierung in Folge der Entscheidungen des BFHs scharf an. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) habe „die bekannten Probleme der Rentenbesteuerung wider besseren Wissens knallhart ignoriert und bekommt jetzt vom obersten Finanzgericht die Quittung. Die Urteile offenbaren, dass die Besteuerung von Rentnern fehlerhaft ist. Eine Katastrophe mit Ansage für die Bundesregierung, die bei dem Thema seit Jahren den Kopf in den Sand gesteckt hat“, so Herbrand gegenüber der WirtschaftsWoche.