Doppelbesteuerung der Rente Rentner hoffen auf Tausende Euro Entlastung

In der Analyse der Rentenphase sind Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ebenfalls wichtig. So fällt bei gesetzlich Krankenversicherten auf die Rente ein Beitrag für die Kranken- und Pflegeversicherung an, der steuermindernd berücksichtigt wird. Je nach Auslegung könnte dieser der steuerfreien Rentensumme zugeschlagen werden oder auch nicht. Gegen eine Wertung als steuerfreien Rentenanteil spricht, dass Krankenkassenbeiträge immer steuerlich berücksichtigt werden müssen. Hier ist eigentlich kein Bezug zu Rente gegeben. Privat Krankenversicherte erhalten zu ihrer Rente noch einen Zuschuss zur PKV, aktuell in der Regel 7,95 Prozent der Rente. Auch dieser ist steuerfrei und könnte je nach Auslegung somit als steuerfreie Rente angesehen werden. So hatte es beispielsweise das Bundesfinanzministerium in seiner Stellungnahme vom Juni 2020 gefordert. Bei diesen Detailfragen erhoffen sich viele Rentnerinnen und Rentner, aber auch Millionen heutige Rentenbeitragszahler, nun Klärung.